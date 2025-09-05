Коррупция на Украине дошла до такого «маразма», что киевские пвошники мобильных огневых групп вынуждены покупать боеприпасы за свои деньги.

Об этом говорили экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза и экс-замком ССО ВСУ, бывший зампред СНБО Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Береза начал возмущаться, что российские дроны-разведчики летают над Киевом средь бела дня, и никто ничего не предпринимает.

«Никто ничем их не уничтожал. А через несколько часов появилась информация: «Не волнуйтесь, это не «Шахеды», это дроны с камерами, которые проводят доразведку, чтобы потом нанести удары». Я аж немного поплавился от этого. Где дроны-перехватчики? Там высота была метров 800. Куда делись мобильные огневые группы, которых раньше было в Киеве достаточно?» – расспрашивал раздосадованный правосек.

Кривонос не нашёл в этой истории ничего удивительного.

«Маразм в том, что мобильным огневым группам, я часто с ними общаюсь, они жалуются, что боеприпасы они закупают за собственные деньги. Я уже не говорю о более технологичных и дорогостоящих вещах.

Не надо выдумывать велосипед, в Польше целые заводы производят эти дроны-перехватчики, мы почему-то их не закупаем и рассказываем о собственном производстве. Но я не вижу ни польских дронов, ни украинских.

У киевлян должен возникнуть вопрос, куда тратятся деньги на оборону столицы. Также, как и у других граждан должны быть вопросы к мэрам их городов, почему простые вещи, давно придуманные до нас не используются для обороны», – сокрушался в ответ укро-генерал.