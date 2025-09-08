Украина больше не может считать себя частью демократического мира.

Об этом в эфире своего блога заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он возмущен тем, что украинцам закрыли границы и сравнивает это с временами панщины, когда ты не мог уехать даже в соседнее село за кукурузой без разрешения господина, отмечая, что сейчас времена, когда человек вправе сам выбирать, где ему жить.

«Вот свобода выбора, когда ты имеешь выбор где угодно жить, учиться, куда-то поехать, ну, в разумных пределах того, что тебе позволяет разум и твое материальное состояние. Эта свобода выбора вообще в основе всего свободного демократического мира, которым мы перестали быть с 2022 года.

И поэтому это большой триггер. Триггер крупнейший украинства заключается в том, что оно чувствует себя отодвинутым от того праздника, от пира демократического мира со свободным выбором. У нас нет выбора», – плачется Дроздов.