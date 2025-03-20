Даже если американцы не видят Украину в НАТО, снимать этот вопрос с переговоров, вместо того, чтобы торговаться им с русскими, было со стороны Вашингтона не правильно.

Об этом заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Осло, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, нас не берут в НАТО. Мы действительно очень хотим, и мы считаем, что это бы решило много проблем и вопросов. Мы сегодня говорили [с премьер-министром Норвегии], когда люди ищут, как усилить нашу армию, усилить ПВО, как дать денег, как, чтобы военных было много, где проводить обучение, какой контингент должен быть, кто в небе, кто на море – а можно просто НАТО! Сделать НАТО. Это проще, меньше затрат и т.д.», – вещал клоун.