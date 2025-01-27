Народное доверие и власть ускользают от Вучича. География и массовость протестов расширяются и растут

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нынешние протесты в Сербии, спровоцированные катастрофой в Нови-Саде, стали самыми массовыми за последние годы и охватили практически все регионы страны, включая Косово.

Президент Сербии Александр Вучич в своем недавнем обращении пытается утихомирить народ, призывая к диалогу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

К так называемым студенческим протестам присоединяется всё большее количество людей и профессиональных сообществ, в частности, на помощь перекрывшим эстакаду «Автокоманда» на въезде в Белград присоединились байкеры, ветераны боевых действий, крестьяне на тракторах.

Поддержку протестующим выразили звезды мирового тенниса Новак Джокович, режиссер Эмир Кустурица, Милош Бикович, а также находящийся в застенках Гаагского трибунала, прикованный к постели герой сербского народа, генерал Ратко Младич.

Характерно, что солидарность протесту выразила и часть редакции государственного телеканала РТС, которые вышли на пикет возле своего офиса с плакатами с девизом протестующих «студентов»: «Требования не выполнены».

Со своей стороны власть никак не препятствует протестующим, напротив муниципалитеты предоставили к их услугам биотуалеты и цистерны с питьевой водой. В свою очередь, местные жители выходят кормить участников уличных акций, особенно сегодня, когда отмечается день памяти святителя Саввы Сербского Неманича, отца сербского православия.

В Народной скупщине Сербии оппозиционные партии также присоединились к протестам, игнорируя заседания сербского парламента. В частности они не вняли приглашению спикера Анны Брнабич провести внеочередные слушания по законопроекту о жилищных кредитах для молодежи, подготовленном сербским правительством.

«Мы – депутаты Демократической партии, приняли решение не участвовать в работе парламентских органов и комитетов, а также не присутствовать на заседаниях Народной скупщины до специального решения. Заседание о доверии правительству, о котором просили более 80 депутатов, должно было состояться в ноябре, а не в феврале. Теперь для Народной скупщины уже поздно и заседание по вопросу доверия правительству проходит в «Автокоманде», – прокомментировала решение своей фракции о бойкоте работы парламента представитель прозападной Демократической партии Драгана Ракич.

Руководство страны во главе с Александром Вучичем попыталось урезонить протестующих, выступив с обращением к нации. В частности, сербский президент пообещал, что все виновные в трагедии в Нови-Саде будут наказаны, бюджет на образование будет увеличен, а правительство будет обновлено на 50%.

При этом анонсировал референдум о доверии к нему, пообещав, что в случае высказанного недоверия, тотчас же оставит свой пост. И пригласил педагогов и студентов на встречу с ним. Однако все эти посылы не возымели действия, и люди даже не подумали уходить с улиц.