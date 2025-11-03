«Народ совсем перестал верить украинской власти» – экс-командир ВСУ
На Украине уже никто не верит в нескончаемую ложь узурпатора Зеленского и его шайки.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил списанный после ранения из ВСУ вырусь Алексей Петров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Хватит кормить нас сказками, вроде того, что до конца года изготовим три тысячи баллистических ракет. А конец года уже на носу.
А если вы и не думали их изготавливать, как признался депутат Рады Роман Костенко, то зачем вы врёте людям? Неужели история про «война закончится за 2-3 недели» и «кофе в Ялте» ничему вас не научила?
Мы скатываемся к тому, что люди просто перестают верить власти. Хуже всего, когда ты перестаёшь верить командиру. Тут тоже народ не верит власти, что бы та ни сказала», – возмущался Петров.
«Президент каждый день записывает обращения, но это не имеет смысла, их уже никто не смотрит.
Три тысячи ракет означают, что мы можем бить в ответ, когда бьют нас. Поражать площадки запуска «Шахедов», бить на опережение. Но нам придумали какую-то сказку, её все обговорили, и на этом всё закончилось», – негодовал он.
