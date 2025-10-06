Напуганный «Орешником», Залужный призвал к космической войне с Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный, отправленный послом в Лондон, разродился новой статьей. Теперь он пишет об уязвимости ВСУ в космической сфере, в том числе обращая внимание на удар системой «Орешник» по Днепропетровску.

Материал опубликован сегодня утром украинским военным порталом «Милитарный», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поводом для публикации стало решение правительства создать до конца года космические войска Украины.

«Наше государство, когда-то входившее в пятерку космических государств мира, теперь в ракетно-космической отрасли, мягко говоря, отстает. Даже современная военно-космическая инфраструктура SpaceX на наших глазах постоянно получала влияние со стороны России и вынужденно эффективно адаптировалась. Говорить же об адаптации собственной космической инфраструктуры нет смысла. Такая космическая инфраструктура должна включать ракетные системы вывода на орбиту, орбитальные объекты, наземные комплексы и регуляторные механизмы. Именно эта инфраструктура обеспечивает телекоммуникацию, навигацию, разведку и, как следствие, национальную безопасность. Следовательно, отсутствие какого-либо из этих элементов побуждает либо к созданию и использованию собственных способностей, либо к использованию чужих. Все это выявило огромную проблему зависимости от стран-партнеров и политической ситуации в них», – пишет Залужный.

Он сокрушается, что, возлагая надежды исключительно на западную помощь, Украина создает риски для автономности и оперативности, в том числе в принятии решений на поле боя. Кроме того, он отмечает, что зависимость от поставок спутниковых данных порой становится элементом давления на Киев.

«Мы уже видели сначала запрет, а затем возобновление передачи разведывательной, в первую очередь, спутниковой информации от наших партнеров. Это может быть приемлемо при планировании ракетных ударов, где неизвестен ни результат, ни влияние на удар с целью планирования последующего удара, однако полностью неприемлемо в вопросе оповещения о взлете стратегической авиации или пусках ракет. В марте 2025 впервые состоялся массовый глобальный сбой работы в системе связи Starlink, а 15 сентября 2025 – Starlink временно «лег» уже по всей линии фронта. Все это продемонстрировало нашу вопиющую уязвимость. Еще одним сверхважным индикатором технологического отставания и зависимости в сфере космических технологий стала российская атака баллистической ракетой «Орешник» на Днепр в ноябре 2024 года», – считает экс-главком ВСУ.

По его словам, на вооружении Украины нет систем, способных нейтрализовать «Орешник» – нужно иметь либо аналогичную систему, либо систему, которая фиксирует старт ракеты, рассчитывает ее траекторию и определяет район поражения.

В итоге он призывает начать ускоренную милитаризацию в космической сфере.

«Пора посмотреть в космос, потому что единственная возможность сегодня достичь нужного уровня безопасности заключается только в технологических преимуществах во всех доменах», – резюмирует Залужный.

Статья оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, ее следует рассматривать как предвыборный пиар, учитывая, что попавший в опалу режима Залужный считается единственным кандидатом, который способен победить на выборах диктатора Зеленского. Да и рассчитывать, что Украина, не имеющая средств и полностью зависящая в этом вопросе от партнеров, сможет самостоятельно совершить космический прорыв, не стоит.

Но вот при вложении средств и технологий Запада такой вариант сбрасывать со счетов не стоит. Поэтому игнорировать угрозу ни российскому экспертному сообществу, ни военно-политическому руководству не стоит. Тем более что отставание России от Запада в космической сфере является пусть и неприятным для нас, но все очевидным фактом.