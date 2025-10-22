Намёк для Рубио: Россия резко активизировала удары по тылам и продвижение на фронте – укро-эксперт

Анатолий Лапин.  
22.10.2025 17:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 599
 
На фоне переговоров с американцами Россия серьезно нарастила количество ударов по Украине как на линии фронта, так и по тылам. Это прямой намек на то, что если Украина не пойдет на условия РФ, российская армия добьется результата силой оружия.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Активизация ударов по энергетической инфраструктуре, логистической составляющей происходит на фоне усиления давления на линию российско-украинского фронта. Причем, оккупанты активизировали наступление как в Запорожской области, в Харьковской, Сумской, так и основное направление наступления – это Донецкая область.

При этом, обратите внимание, что резко увеличилось количество боестолкновений на фоне телефонного разговора Лаврова и Рубио. Покровское направление – если за сутки было 35 боестолкновений, то за последние сутки их приблизительно до 60-ти. Резкое возрастание, и общее количество боестолкновений на линии фронта – более 200», – отметил он.

«О чем это свидетельствует? Россия дает понять Соединенным Штатам, что она рассматривает контроль над Донецкой областью как приоритет в моменте завершения войны на Украине – будь то дипломатическим или военным путем. Дают понять – если Украина не идет на территориальные уступки, то Российская Федерация идет на эскалацию военного напряжения, ну и параллельно – эскалацию ударов по энергетической инфраструктуре и газо-нефтеперерабатывающим предприятиям на территории нашей страны», – заявил Снегирев.

