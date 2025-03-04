«Нам выгодно согласиться с Россией и сделать Украину «нейтральным буфером» – американский полковник
Странам западного блока выгоднее, чтобы Украина оставалась нейтральной и выполняла роль буфера между НАТО и Россией.
Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Русские уже сидят за столом переговоров, они ясно дали понять, какие условия они выдвигают для прекращения этого бедствия. Так что давайте прекратим этот бред.
Мы знаем, что нам нужно принять меры, которые соответствуют их требованиям. И в этих условиях нет ничего неразумного или иррационального. Мы должны радоваться тому, что русские вообще хотят это остановить, и тому, что они хотят видеть нейтральную Украину.
Мы говорили, что главная задача Украины после распада Советского Союза – стать нейтральным государством, которое отделяло бы нас от России. Это было в интересах России. Мы думали, что это в интересах НАТО», – сказал Макгрегор.
«Но внезапно все изменилось, и мы ввязались в это безумие. Нам нужно вернуться к этим мыслям. И нам нужно обсудить, что будет в будущем в рамках договора.
Поэтому мы возвращаемся к Австрийскому государственному договору. И кстати, гарантии безопасности в австрийском государственном договоре не имели ничего общего со сдерживанием. Они были направлены на то, чтобы гарантировать Австрии свободу, права, положение, все то, что устраивало обе стороны. Вот в чем мы должны быть заинтересованы.
Чего мы хотим для Украины? Очевидно, процветания и свободы, которые можно обеспечить», – подытожил он.
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