«Нам устроят тёмную и холодную зиму» – украинцам советуют бежать за генераторами

С наступлением холодов ВКС России начнут удары по украинской энергетике, поэтому украинцам стоит обзавестись генераторами.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий спросил, стоит ли украинцам готовиться к «тяжёлой зиме».

«Я свой генератор отвёз на техобслуживание. Как говорится, надейся, но и сам не плошай. Я советую готовиться всем.

Потому что сейчас в приоритете удары по транспортной инфраструктуре. Сегодня, вон, в Кировоградской области поезда идут с задержкой. У Кремля операция «Магистраль», – сказал Золотарёв.