«Нам с ним ещё 4 года жить»: в ВСУ просят перестать хейтить Трампа

Вадим Москаленко.  
01.05.2025 15:48
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Украинцы продолжают массово хейтить Дональда Трампам – человека, от которого в значительной мере зависит судьба их страны.

Об этом в интервью украинской журналистке Наталье Влащенко заявил офицер ВСУ, бывший руководитель райуправления полиции Киева Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы продолжают массово хейтить Дональда Трампам – человека, от которого в значительной мере зависит...

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«Сейчас вопрос в том, как будут реагировать партнеры. Вопрос в том, как отреагирует Трамп.

У нас очень сильно сейчас развита, и я считаю, что это подача централизованная с нашей стороны, у нас очень сильно развита антитрамповская пропаганда. Ее подхватывают ломы, боты, подконтрольные боты, те, кто просто подхватывают волну, те, кто не разбирается, просто хейтит», – сказал Ярославский.

«Это же всё читается в социальных сетях. Трамп очень сильно получает информацию от украинского социального среза, кто что говорит. А украинцы – чемпионы мира по обсиранию кого-либо. И Трамп это все читает.

А я считаю, что нельзя этого делать. Сегодня, кто бы как ни относился к Трампу, другого Трампа на 4 следующих года не будет. Именно от этого Трампа сегодня зависит, как пляшет вся планета. Я не говорю даже про Украину – вся планета», – пожаловался он.

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