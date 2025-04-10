Нам нужны только готовые вступить в бой европейцы, а не белорусы-миротворцы – украинский дипломат

От миротворческого контингента эффективности на линии фронта для Киева не будет никакой.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Миротворцы приходят, когда делаются шаги перемирия, устанавливается мир, миротворцы не будут за мир бороться. Поэтому я считаю, что надежды именно на миротворческий контингент – они важны, если эти миротворцы встанут на границе Украины, и их количества будет достаточным, чтобы гарантировать, что Россия не попрёт снова. Но для этого надо деоккупировать страну.

Я не верю в их эффективность на линии фронта абсолютно. У нас не созданы условия для того, как это видят страны, я имею в виду большинство стран, которые говорят, что мы войдём только при условии, когда будет полный мир и согласие России. Извините, а зачем нам тогда эти люди здесь? Они показали где-то в мире эффективность? Нигде не показали.

Мы называем это миротворцами, имеем в виду совсем другое – то, что обозначено Уставом ООН в таких случаях. Это называется peace enforcement mission – миссия установления мира. Вот такие нам нужны сейчас подразделения.

Если на Украину приедут с лёгким оружием голубые шлемы, это же будет под эгидой ООН, которая полностью обанкротилась. Белорусы приедут, китайцы – моя позиция, что это несвоевременно», – рассуждал Чалый.