Нам нужно поддерживать раздрай внутри западных союзников – Сивков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

России нужно вести дипломатическую политику, направленную на раздор внутри западных союзов. В частности, поддерживать территориальные претензии президента США Дональда Трампа на Канаду и Гренландию. Это может привести к ослаблению противников России на Западе и распылить усилия США.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В этот период дипломатия ведется в части, касающейся укрепления своих союзов, ослабления противоположных союзов. А как ослабление противоположных союзов? В том числе и пытаться убедить Трампа, что Россия молча будет смотреть на захват Гренландии, поощрять это все дело, поощрять Трампа на попытку захвата Канады, почему бы и нет, вот эти вещи все нужны», – уверен он.