Нам нужно поддерживать раздрай внутри западных союзников – Сивков

Анатолий Лапин.  
16.01.2026 20:19
  (Мск) , Москва
Просмотров: 33
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


России нужно вести дипломатическую политику, направленную на раздор внутри западных союзов. В частности, поддерживать территориальные претензии президента США Дональда Трампа на Канаду и Гренландию. Это может привести к ослаблению противников России на Западе и распылить усилия США.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В этот период дипломатия ведется в части, касающейся укрепления своих союзов, ослабления противоположных союзов. А как ослабление противоположных союзов? В том числе и пытаться убедить Трампа, что Россия молча будет смотреть на захват Гренландии, поощрять это все дело, поощрять Трампа на попытку захвата Канады, почему бы и нет, вот эти вещи все нужны», – уверен он.

«Да, способствовать распылению усилий Трампа по всем направлениям, поэтому договоры нужны, переговоры должны вестись, это правильно. Но тут важный момент, что я хочу сказать, вопрос в том, что и применение силы военной в этот период тоже должно быть дозированным», — заявил Сивков.

