«Нам конец без российского газа» – австрийский эксперт

Максим Столяров.  
18.06.2025 10:22
  (Мск) , Москва
Просмотров: 74
 
Газ, Дзен, ЕС, Россия, Экономика, Энергетика


Если не изменится европейская политика в отношении российских энергоносителей, в перспективе ближайших 20 – 30 лет мир будет наблюдать тотальный исход бизнеса и производства из Европы.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил австрийский политический аналитик, член Координационного совета МАДК, соучредитель Международного движения русофилов Патрик Поппель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если не изменится европейская политика в отношении российских энергоносителей, в перспективе ближайших 20 –...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Эксперта спросили: как может отразиться отказ от поставок российских энергоносителей на экономической ситуации в Австрии.

«У нас в Австрии большие экономические проблемы. Конечно, они во многом зависят от поставок энергии. Ещё накладывается большая проблема, что сильно страдает экономика Германии, ухудшается. Я об этом говорю, потому что экономики Австрии и Германии очень тесно связаны друг с другом. И у нас нет действительной перспективы. Кто будет инвестировать в страну, которая не имеет возможности получать дешёвую энергию?

Поэтому в ближайшие 20-30 лет Европа не сможет развивать свою промышленность, Европе конец. Наиболее ведущие компании Европы предпочитают в этой ситуации уходить из Европы и размещать свои производства в других странах и не собираются скоро возвращаться, Эти решения уходить из Европы принимаются в расчете на 20-30 лет, а не на только на сегодня», – сказал Поппель.

«Экономический спад, люди лишаются работы, инфляция усиливается. И энергетические проблемы касаются как огромных предприятий, так и частных домовладений», – добавил австрийский эксперт.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить