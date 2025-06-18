«Нам конец без российского газа» – австрийский эксперт

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Если не изменится европейская политика в отношении российских энергоносителей, в перспективе ближайших 20 – 30 лет мир будет наблюдать тотальный исход бизнеса и производства из Европы.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил австрийский политический аналитик, член Координационного совета МАДК, соучредитель Международного движения русофилов Патрик Поппель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперта спросили: как может отразиться отказ от поставок российских энергоносителей на экономической ситуации в Австрии.

«У нас в Австрии большие экономические проблемы. Конечно, они во многом зависят от поставок энергии. Ещё накладывается большая проблема, что сильно страдает экономика Германии, ухудшается. Я об этом говорю, потому что экономики Австрии и Германии очень тесно связаны друг с другом. И у нас нет действительной перспективы. Кто будет инвестировать в страну, которая не имеет возможности получать дешёвую энергию? Поэтому в ближайшие 20-30 лет Европа не сможет развивать свою промышленность, Европе конец. Наиболее ведущие компании Европы предпочитают в этой ситуации уходить из Европы и размещать свои производства в других странах и не собираются скоро возвращаться, Эти решения уходить из Европы принимаются в расчете на 20-30 лет, а не на только на сегодня», – сказал Поппель.