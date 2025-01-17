Нам ещё придётся впихивать Галицию в Польшу – Межевич

Польша может отказаться от «подарка» в виде трех областей Украины, исторической «Восточной Малой Польши» или Галиции. Но и России эти земли не нужны.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оставить эту территорию вне контроля – мы создадим там заповедник для болезни, взяв под контроль – примем на себя обязанность бороться с этой болезнью достаточно жёсткими методами. Я хотел бы отметить, что ладно Хрущев, он наполовину предатель, но и у Сталина далеко не всё в этом вопросе получилось. Хотя уж энергии хватало, и аппарат был хороший, прошедший всё, что только можно было пройти. И всё равно были проблемы. Поэтому – я не знаю какой вариант лучше», – отметил он.

Профессор подчеркнул, что после Великой Отечественной войны на Западную Украину отправляли работников только со знанием украинского языка, и среди убитого гражданского персонала 60% составляли украинцы с Восточной Украины. И даже в 1986 году во время поездки по Львов самому Межевичу советовали поменьше говорить на русском языке.