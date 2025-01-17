Нам ещё придётся впихивать Галицию в Польшу – Межевич

Катя Добрина.  
17.01.2025 18:47
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Галичина, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Спецоперация, Украина


Польша может отказаться от «подарка» в виде трех областей Украины, исторической «Восточной Малой Польши» или Галиции. Но и России эти земли не нужны.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша может отказаться от «подарка» в виде трех областей Украины, исторической «Восточной Малой Польши»...

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«Оставить эту территорию вне контроля – мы создадим там заповедник для болезни, взяв под контроль – примем на себя обязанность бороться с этой болезнью достаточно жёсткими методами. Я хотел бы отметить, что ладно Хрущев, он наполовину предатель, но и у Сталина далеко не всё в этом вопросе получилось. Хотя уж энергии хватало, и аппарат был хороший, прошедший всё, что только можно было пройти. И всё равно были проблемы. Поэтому – я не знаю какой вариант лучше», – отметил он.

Профессор подчеркнул, что после Великой Отечественной войны на Западную Украину отправляли работников только со знанием украинского языка, и среди убитого гражданского персонала 60% составляли украинцы с Восточной Украины. И даже в 1986 году во время поездки по Львов самому Межевичу советовали поменьше говорить на русском языке.

«Что касается Венгрии, то они Ужгород себе возьмут. Черновцы – это какой угодно город, еврейский, румынский, но только не украинский. А вот насчёт Галиции? Я знаю людей, фамилии которых никогда не назову, потому как они не последние люди в Польше, которые скажут: знаете, ребята, идите вы со своим подарком, куда подальше. Вот если у вас есть на примете Новая Зеландия – возьмём, Гренландию возьмём, а Галицию мы уже пробовали.

Это как свинью стричь – визгу много, а шерсти, как известно, вообще нет. Да, поляки нас не любят, это факт. Но от такого подарка, не исключаю, что они откажутся», – заключил Межевич.

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