Нам ещё далеко даже до программы минимум на Украине – Живов

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Достичь целей СВО военным способом получится не раньше, чем через полтора года. Если США ослабят поддержку – через год. Поэтому решить конфликт и добиться результата дипломатическим способом – уже большая победа.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог, публицист Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы кто-то воевал, все остальные должны работать. Пока этот баланс правительством РФ выдерживается довольно хорошо, не смотря на то, что это вызывает определённое напряжение в обществе. Потому что военный нарратив притормаживается специально всё время, но денег на войну всё-таки хватает так, чтобы не начинала голодать вся остальная Россия», – указал он.

По текущим ресурсам, со слов эксперта, дай Бог нам забрать четыре региона и добиться международного признания Крыма. Но над этой программой еще надо потрудиться.

«При текущей динамике конфликта придётся работать 1,5 года. Если Америка ослабит поддержку – меньше года. Нам, в первую очередь, необходимо, чтобы они перестали поставлять выстрелы для систем РСЗО, спутниковую разведку отключили от контуров боевого управления, которая делает бесшовную цифровую ЛБС для украинцев. Мы воюем по старинке, как в 1943 году, нарезая участки фронта. И та коммуникация, которая у них занимает секунды, у нас занимает дни. Война – это скорость мышления и принятия решений. За счёт героизма, личного мужества, квалификации отдельных офицеров, горизонтальных связей – мы все равно нашего противника побеждаем. Хотя технически он нас превосходит», – подчеркнул Живов.

Украина планирует приобрести в этом году 4,5 миллиона дронов, что даст возможность выпускать ежедневно по 12,5 тысяч. Мы пока себе позволить таких поставок не можем. И если будет дипломатическое регулирование плана-минимум с отходом ВСУ из новых российских регионов, США из Финляндии, Прибалтики, Польши, Румынии – это уже большая победа. Однако вряд ли на такие условия кто-то согласится, пока на Хрещатике не поднимут русский флаг.