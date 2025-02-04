«Нам цена – полторы копейки: прикроют краник – и российский флаг над Львовом» – Арестович

Анатолий Лапин.  
04.02.2025 18:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


США предпримут жесткие меры против Украины и заставят ее выполнять любые условия, если договорятся с Россией.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США предпримут жесткие меры против Украины и заставят ее выполнять любые условия, если договорятся...

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По мнению Арестовича, в лучшем случае Украину ждет раздел по корейскому или немецкому варианту:

«Навязывать нам будут очень жесткий болезненный корейский или, условно, немецкий вариант. Можно назвать его балтийским, каким угодно, но, скорее всего, в лучшем варианте будет так – мы не признаем эти территории оккупированными, но берем на себя формальные обязательства не освобождать их военным путем, откладывая на когда-нибудь потом.

Я говорю об этом полтора года, не только я об этом говорю, да, но вот уже Климкин заговорил, – ну окей, пусть будет Климкин теперь».

Бывший советник Зе-офиса также считает, что Украине нужно убавить амбиции и не вести себя так, будто у нее есть те же ресурсы, которые были в начале 90-х:

«Вы даже себе не представляете. Все люди живут в информационном пузыре, но пузырь, в котором живет Украина, – это давно как об стенку горохом. Украинцы понятия не имеют, кем и как они смотрятся сейчас в глазах тех людей, от которых вообще зависит, будем ли мы существовать как независимая страна.

Или краник прикроют, и за полтора месяца конец всему, и российский флаг над Львовом. Вы понятия не имеете – нам цена полторы копейки на этом рынке, нас содержат из жалости. Это рынок, где отнимают Панамский канал, где травят санкциями, где сегодня-завтра внутри НАТО война по забору Гренландии и так далее, а мы качаем права как будто сейчас 99-й год и нам все должны, а у нас двухмиллионная группировка армейская все еще есть и крупнейшая в Европе, как было когда-то, и как и уже нет.

Мы выглядим как пьяные подростки на встрече, которые грозятся всех поставить на колени и всем все объяснить – ну на встрече «Большой семерки», например».

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