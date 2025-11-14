Налетай – подорожало: в России загадочный бум на автомобили

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В России ажиотажный спрос на иностранные автомобили. Продажи подскочили на 35% — до 165,7 тысячи штук, в сравнении с сентябрём. Российские спекулянты выкупили практически весь вторичный авторынок в Южной Корее и Китае. На фоне повышенного спроса цены выросли на 5-20% и установили исторический рекорд за 25 лет – в среднем 3,43 млн руб. Пик роста еще не пройден.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Рост цен связывают с новыми правилами утилизационного сбора, которые вступят в силу 1 декабря 2025 года. Это одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей или покупателей машин за переработку автомобилей.

Ставка утильсбора будет зависеть от типа и объема двигателя. При этом для большинства ввозных автомобилей он составит всего 3,4-5,2 тыс руб. Ведь 88% россиян покупают иномарки мощностью ниже 160 л.с.

«Во все трубы трубили, что утильсбор запустят, и цены взлетят. Главная формулировка, которая сложилась у людей в голове: покупай сейчас — завтра все будет дороже», — объясняет ажиотаж гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.

Реально пострадают от введения утильсбора только люди, желающие приобрести большие машины. BMW 5 серии мощностью 190 л.с. подорожает с 2,8 до 4,1 млн руб., а Mercedes-Benz E-класса с 194 л.с. — с 3,6 до 5 млн руб. Утилизационный сбор на Kia Sorento с мощностью 194 лошадиные силы, вырастет на 57841% — с 3,4 тысячи рублей до 1,9 миллиона Эксперты допускают дальнейшие повышения со стороны дилеров.

Некоторые китайские заводы уже придумали схему, по которой они уменьшают объем двигателя на своих престижных моделях, ввозят их в Россию, а здесь в специальных мастерских увеличивают двигатель обратно.

Публицист Сергей Мардан считает, что введение утильсбора «это только начало», и различные налоги и сборы в России будут повышаться, потому что «война – невероятно затратное дело».

«Налоги будут повышаться. Нет никакого отечественного автопрома. Вон купили китайскую машину, сделанную в Туле, и поехали. Как я. Размер утильсбора определяет уровень локализации. Все по-умному сделано. Ищут тех, кого можно обстричь. У бедных ничего нет. А богатых стригут через акцизы, через налоги на прибыль. Доить можно средний класс, тех, кто чешет в затылке, как бы ему купить новую «Тойоту камри», – сказал Мардан в интервью «Медиаметрике».

Он вспомнил о советских временах, когда «покупка седьмой модели «Жигулей» была поступком настоящего мужчины», и выразил уверенность, что «если Родина скажет, россияне пересядут на «Ладу Гранта».

Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев считает, что правительство ввело утильсбор не столько для того, чтобы наполнить бюджет, сколько потому, что хочет поддержать отечественных автопроизводителей.

Продажи новых автомобилей Lada в России в январе-октябре 2025 года снизились на 25% и составили почти 271 тысячу машин. Склады АвтоВАЗа переполнены.

«Утильсбор – это не только фискальный источник, но и протекционистская мера, которая защищает отечественный рынок автомобилией от иностранной конкуренции. Но я боюсь, что в России утильсбор не выполняет ни одной функции, ни другой. Он не сильно защищает АвтоВАЗ и другие отечественные предприятия, производящие машины на внутреннем рынке от конкуренции», – сказал Буклемишев в интервью ютуб-каналу «Частные разговоры».

Либеральный доцент МГУ считает, что ограниченное количество отечественных моделей авто не удовлетворит спрос россиян. Утильсбором они заплатят за закрытие западных, японских и южнокорейских производителей, производивших 3 млн машин в год, и ушедших из России после начала СВО.

«Люди не готовы покупать автомобили по тем ценам, которые есть, уже сегодня. И люди не готовы платить сотни тысяч рублей сбора. Есть такие автомобили, которые перескакивают в другую категорию. А если человек, который купил этот автомобиль, задержался на границе. Мне кажется, что не должно быть таких скачков в изъятии денег. Люди очень сильно обозлены этой мерой», – сказал Буклемишев.

Он указал, что правительство уже снизило прогноз поступления от утильсбора с 3 до 1,6 трлн руб.

Однако первые взыскания с владельцев дорогих автомобилей уже принесли бюджету некоторую прибыль. 5 млрд рублей начислено налога на роскошь за 2024 год. Темпы роста сборов ускорились впервые с досанкционного периода на 27%.

Речь идет о сборах с машин стоимостью от 10 млн рублей — таких, как Aston Martin, Ferrari, Rolls-Royce, и т.п. Несмотря на внешние ограничения, рынок люксовых авто за год вырос на треть, до 33 тыс. штук.