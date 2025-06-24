Найдено противодействие украинским морским дронам – добивают за 30 км от берегов Крыма
Число появлений украинских морских беспилотников у берегов Крыма снизилось за счёт нового метода борьбы при помощи воздушных дронов.
Об этом в интервью «Первому севастопольскому» рассказал командир морского отряда «Эспаньолы» с позывным «Алтай», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы получаем достаточно современные новые образцы вооружения, ввиду узконаправленной специфики, в морском исполнении. Работа ведется ежедневно, активность противника буквально до мая этого года была очень высокая. Подходили на дистанцию «кинжального» огня, то есть БЭКи заходили и в порты, и в бухты – везде, грубо говоря…
Планомерно начали работу, развились, расширились, организовали систему управления и связи, и в кооперации с другими силовыми структурами и ведомствами нанесли противнику огневое поражение, отодвинули их фактически на 30 км от береговой линии. А в последующем, в последние операции, ещё дальше», – сказал «Алтай».
С мая на побережье Крыма работает несколько подразделений по подавлению БПЛА.
«По сравнению с прошлыми годами, у нас хорошее обеспечение от Минобороны беспилотными системами в массовом объеме. Что касается новинок, война идёт на уровне высокой технологичности. Мы работаем с волонтерами, с различными фондами, они нас очень сильно выручают: то, что не может приобрести Минобороны, нам оперативно поставляется волонтёрскими организациями. Фактически, то, что мы смогли сделать в течение четырёх месяцев, Минобороны уже со своей стороны укрепило. И за это время прошло внедрение ряда беспилотных систем, которые сейчас стоят на боевом дежурстве массово, а не разово, как раньше: использовали – и больше ничего нет. Сейчас же всё в хороших объемах», – заверил «Алтай».
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