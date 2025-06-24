Найдено противодействие украинским морским дронам – добивают за 30 км от берегов Крыма

Число появлений украинских морских беспилотников у берегов Крыма снизилось за счёт нового метода борьбы при помощи воздушных дронов.

Об этом в интервью «Первому севастопольскому» рассказал командир морского отряда «Эспаньолы» с позывным «Алтай», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы получаем достаточно современные новые образцы вооружения, ввиду узконаправленной специфики, в морском исполнении. Работа ведется ежедневно, активность противника буквально до мая этого года была очень высокая. Подходили на дистанцию «кинжального» огня, то есть БЭКи заходили и в порты, и в бухты – везде, грубо говоря…

Планомерно начали работу, развились, расширились, организовали систему управления и связи, и в кооперации с другими силовыми структурами и ведомствами нанесли противнику огневое поражение, отодвинули их фактически на 30 км от береговой линии. А в последующем, в последние операции, ещё дальше», – сказал «Алтай».