Единственной целью саммита НАТО в Гааге было удержать Альянс от развала, а на Украину уже не хватило сил.

Об этом в интервью тележурналисту Александру Вальдману заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, ради чего собирались в Гааге, показал один журналист, который спросил у Трампа, вообще нужно ли ему НАТО, собирается ли он вообще оставлять НАТО. Этого они всего боятся. Вылизывание Трампа, тех или других частей его тела, и прославление его – это для того, чтобы он не покинул НАТО. И не послал НАТО туда, куда надо, на помойку истории. Вытерев о него ноги, потому что не нужна эта тряпка ему. Этого они боятся. И поэтому весь саммит был, чтобы удержать лестью, чем угодно, но удержать этот союз в том шатком состоянии, в котором он находится. И все усилия были направлены на это. И поэтому не хватило сил ни на Украину, ни на что», – сказал Кедми.