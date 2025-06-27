Вопреки «миротворческой» риторике, Дональд Трамп продолжит войну с Россией, только грязными европейскими руками.

Об этом на канале участника СВО, подполковника Алексея Селиванова заявил эксперт Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меньше «Украины», больше Малороссии. Надо этот термин («Украина») изгонять, потому что он является следствием польской, австрийской и ленинской национальной политики. И побеждать его нужно скорее путём победы в СВО. Потому что это навязывание похабного мира по иранскому образцу будет представлено очередной серьёзной ложью и обманом. Кстати, и Иран обманули, и нас обманывают.

Нельзя верить ни одному слову Трампа. Он будет работать европейскими руками. Это будут очень грязные руки, которые помогают приобрести для Зеленского атомное оружие. Это серьёзно обсуждается в проекции ракеты «Сапсан», которая долетает до Москвы», – сказал Фролов.