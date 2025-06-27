Надо поспешить с победой в СВО, пока атомный «Сапсан» не ударил по Москве – Фролов

Максим Столяров.  
27.06.2025 20:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Терроризм, Украина, ЯО


Вопреки «миротворческой» риторике, Дональд Трамп продолжит войну с Россией, только грязными европейскими руками.

Об этом  на канале участника СВО, подполковника Алексея Селиванова заявил эксперт Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вопреки «миротворческой» риторике, Дональд Трамп продолжит войну с Россией, только грязными европейскими руками. Об...

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«Меньше «Украины», больше Малороссии. Надо этот термин («Украина») изгонять, потому что он является следствием польской, австрийской и ленинской национальной политики. И побеждать его нужно скорее путём победы в СВО. Потому что это навязывание похабного мира по иранскому образцу будет представлено очередной серьёзной ложью и обманом. Кстати, и Иран обманули, и нас обманывают.

Нельзя верить ни одному слову Трампа. Он будет работать европейскими руками. Это будут очень грязные руки, которые помогают приобрести для Зеленского атомное оружие. Это серьёзно обсуждается в проекции ракеты «Сапсан», которая долетает до Москвы», – сказал Фролов.

«То есть их цель неизменна – стратегическое поражение России. И не только мы вооружаемся, но и они вооружаются для реализации цели. И пока у них атомного оружия нет, и пока «Сапсан» не ударил по Москве, мы должны победить и воссоединить Малороссию, Новороссию и Закарпатскую Русь с Россией», – добавил эксперт.

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