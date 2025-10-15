Надо отвечать, иначе погибнем, – Царев
Пока Россия жестко не отвечает на любую совершенную против нее провокацию, у противника усиливается уверенность в слабости русских.
Об этом на канале блогера Павла Иванова заявил живущий в Крыму экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы все вместе очень долго ругали, когда наши чиновники, политики чертили «красные линии»: «Попробуйте, если только вы это сделаете, мы вас тогда, мы тут-тут-тут, все, будет кара небесная на вашу голову, только попробуйте». А потом что-то происходило, и как-то все так: «Я – не я, хата не моя», и как бы молчат, ничего не делают.
Знаете, очень важно правильно вовремя отвечать… Мы каждый раз должны были отвечать: взорвали «Северные потоки» – надо было ответить, взорвали крейсер «Москва» – надо было ответить, ударили по Крымскому мосту – надо было ответить, ударили по стратегической авиации – надо было отвечать.
Если мы не отвечаем, то наш противник считает, что можно больше. В следующий раз нам придется так отвечать, потому что встанет вопрос жизни и смерти, и нам придется так отвечать или не отвечать и погибнуть, потому что мы вовремя не отвечали», – считает Царев.
