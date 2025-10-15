Надо отвечать, иначе погибнем, – Царев

Пока Россия жестко не отвечает на любую совершенную против нее провокацию, у противника усиливается уверенность в слабости русских.

Об этом на канале блогера Павла Иванова заявил живущий в Крыму экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

