«Надо было вмешаться»: Ельченко разругал Зе-делегацию в Белом доме

Вадим Москаленко.  
04.03.2025 15:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Скандал, США, Украина


Владимир Зеленский после скандала в Белом доме должен объясниться и набрать новую делегацию для переговоров с Дональдом Трампом, вместо той, что сидела, потупив глаза, во время перепалки политиков.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил бывший постпред Киева при ООН, экс-посол Украины в России и США Владимир Ельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский после скандала в Белом доме должен объясниться и набрать новую делегацию для...

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«Понятно, кто кого спровоцировал. Вопрос в том, что нужно было к этому готовиться. У меня вопросы к членам украинской делегации, которые сидели рядом, потупив глаза, и никто из них не вмешался в этот разговор, хотя можно было это сделать после того, как в этот разговор вмешался господин Вэнс. То есть он нарушил протокол первым, и после этого нужно было прекрасно точно так же включаться и помогать нашему президенту отбить эту атаку.

Это не совет, у меня нет всей информации, что происходит на Банковой, но я думаю, что президент мог бы объявить о том, что он немедленно уполномочивает группу переговорщиков с украинской стороны поехать в Вашингтон и продолжить переговоры. И понятно, что в эту группу не должны входить те люди, которые сидели и не подсказывали нашему президенту, что делать и как реагировать на эти выпады от Вэнса и Трампа. Эти люди должны бы были продолжить контакты и, в конец концов, уладить возникшее недоразумение, которое демонстрировалось на весь мир», – сказал Ельченко.

Он считает, что Зеленскому надо объясниться.

«Это не извинения, это объяснение своей позиции. Всё это можно сказать по-другому: «Я был уставший, я был эмоциональный, разговор пошёл не так, как я хотел, давайте сядем и спокойно разберёмся, что произошло, в действительности всё не так, как передаётся в СМИ», – посоветовал дипломат.

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