Надавим ещё сильнее! Россия скоро не выдержит – экс-глава ЦРУ Петреус

Максим Столяров.  
16.11.2025 20:27
  Москва
Просмотров: 288
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Украина


Чтобы помочь Украине, Западу необходимо «сокрушить российскую военную экономику и тех, кто её поддерживает».

Об этом на канале «France 24» заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус,  передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Некоторые ситуации выглядят очень тяжёлыми. И вы правы, Покровск почти окружён. Но имейте в виду, что на это ушло от одного до двух лет, в зависимости от того, когда вы хотите начать отсчёт этой операции. Представьте, что они продвигаются вперёд и несут колоссальные потери.

И мне неясно, сможет ли Россия, несмотря на всю свою способность страдать на протяжении веков, продолжать добиваться своих целей. Они ещё не добрались до самых укреплённых городов, они ещё близко не подошли в юго-восточной части Украины!», – ободрял сам себя Петреус.

«Поэтому я бы посмотрел на это с обеих сторон, а потом бы сделал больше, чтобы сокрушить российскую военную экономику и тех, кто её поддерживает, тех, кто покупает газ и нефть.

В этом отношении предпринимаются усилия, особенно со стороны США, в отношении Индии, а также тех, кто поддерживает ВПК, в основном это Китай, и заставить их прекратить эту помощь», – воинствовал американец.

