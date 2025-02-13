Нацист Стерненко: «Просвистели вместе с Европой. Нагнёт нас Трамп по полной»

Если Украина согласится на договорённости Кремля и Белого дома, то заживёт «прекрасно, но недолго».

Об этом в своём видеоблоге заявил разгуливающий на свободе украинский нацист-убийца Сергей Стерненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наиболее реальным сценарием выглядит то, что президент Украины Зеленский согласится на предложение Трампа заключить договорняк с Владимиром Путиным. А дальше – там уже выборы. Выборы президента, выборы в Верховную раду, местные выборы. И вот, всё будет хорошо, будет прекрасно, но очень недолго. Это целиком реальный сценарий. У меня нет правильного ответа, скажу сразу, нет ответа, как быть дальше. Я сейчас не агитирую ни за один из вариантов», – трепался нацист.