Нацист Мосийчук: Едут морочить голову Трампу – украинские недра давно проданы Британии
Никакой сделки по недрам в Вашингтоне подписано не будет, потому что все украинские редкоземельные металлы уже заложены британцам и успешно вывозятся с 2022 года.
Об этом на канале Politeka заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, бывший боевик запрещенного в РФ неонацистского полка «Азов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«[Сделка будет подписана?] Нет! [Тогда зачем лететь в Вашингтон?] Чтобы дурить голову Трампу. Сделка не может быть подписана – нельзя продать одну и ту же вещь двум разным людям. Редкоземные металлы проданы Великобритании. Я это утверждаю», – заявил Мосийчук.
Экс-азовец сказал, что у него есть документ о встрече 2 апреля за закрытыми дверями в Лондоне межпартийной парламентской группы (APPG) украинской делегации во главе с депутатом «Слуги народа» Дмитрием Наталухой. Помимо Наталухи, он назвал ряд комитетчиков Рады и украинских должностных лиц, принадлежащих к крылу «соросят» и людям олигарха Пинчука.
А вызвал эту команду «на коврик» Ноа Лоу – член парламента Великобритании, входящий в комитет международного развития, глава общепартийной парламентской группы по вопросам критических полезных ископаемых.
«Эта компания уже продаёт украинские недра с сентября 2022 года, когда лились реки крови, когда страна выдыхала Бучу, Ирпень, Гостомель, Херсон и т.д., эти барыги на крови знаете чем занимаются?..
Можете зайти на сайт к ним. Эта компания продаёт украинские минералы. Государственные компании добывают, а эта продаёт, типа, государственные продавать не могут. Зарегистрирована в Лондоне, налоги в Лондоне, прибыли в Лондоне, всё в Лондоне. Что едут продавать американцам? Продано!», – вещал нацист.
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