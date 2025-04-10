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Никакой сделки по недрам в Вашингтоне подписано не будет, потому что все украинские редкоземельные металлы уже заложены британцам и успешно вывозятся с 2022 года.

Об этом на канале Politeka заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, бывший боевик запрещенного в РФ неонацистского полка «Азов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«[Сделка будет подписана?] Нет! [Тогда зачем лететь в Вашингтон?] Чтобы дурить голову Трампу. Сделка не может быть подписана – нельзя продать одну и ту же вещь двум разным людям. Редкоземные металлы проданы Великобритании. Я это утверждаю», – заявил Мосийчук.

Экс-азовец сказал, что у него есть документ о встрече 2 апреля за закрытыми дверями в Лондоне межпартийной парламентской группы (APPG) украинской делегации во главе с депутатом «Слуги народа» Дмитрием Наталухой. Помимо Наталухи, он назвал ряд комитетчиков Рады и украинских должностных лиц, принадлежащих к крылу «соросят» и людям олигарха Пинчука.

А вызвал эту команду «на коврик» Ноа Лоу – член парламента Великобритании, входящий в комитет международного развития, глава общепартийной парламентской группы по вопросам критических полезных ископаемых.