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Если бандеровцы хотят стать настоящей «демократией», расправы над русскими должны стать нормой на Украине.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14 (запрещенной в РФ), ныне замком полка БПЛА ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотела бы вспомнить убийство Бузины. Вы были задержаны, были подозреваемым. А обвинили в убийстве ваших людей. Вы часто говорите, что таких нужно убивать», – сказала ведущая.

«Я не говорю, что убивать, я говорю – нейтрализовать. Это должно быть решение какого-то тайного суда. Кому не нравятся методы Карася – такие методы были у ФБР. И слово «нейтрализация», согласитесь, помягче звучит. Все говорят – ликвидация, а Карась говорит – нейтрализация», – рассмеялся националист.

Он пожаловался, что государство не смогло «навести порядок», из-за чего бандеровцы теперь имеют много проблем. Карась напомнил, что все западные «демократии», в число которых стремится попасть Украина, строились на крови.