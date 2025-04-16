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Российская армия продолжает наступление, Киеву нужна передышка – надо пообещать отказ от НАТО и смягчение гуманитарной политики.

Об этом на канале «UkrLife» заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, отдавать не оккупированные территории на сегодня неприемлемо. Но остановиться более-менее по линии реального фронта – это тот вариант, который Украине выгоднее. В конце концов, фронт движется в нашу сторону. Чем можно пожертвовать? Безусловно, НАТО. Всё равно нас туда не берут. Можем пожертвовать НАТО, можем смягчить гуманитарную политику. То есть перенести упор с дерусификации, деимпериализации, декоммунизации на украинизацию. То есть «делай своё», – делился рецептом «хитрости» Друзенко.

По его мнению, следует брать пример с Азербайджана, который не идя на открытую конфронтацию с Москвой, успешно проводил самостийную линию.