Нацист, издевавшийся над российскими солдатами: Надо остановить ВС РФ, пообещаем отказ от НАТО!
Российская армия продолжает наступление, Киеву нужна передышка – надо пообещать отказ от НАТО и смягчение гуманитарной политики.
Об этом на канале «UkrLife» заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Понятно, отдавать не оккупированные территории на сегодня неприемлемо. Но остановиться более-менее по линии реального фронта – это тот вариант, который Украине выгоднее. В конце концов, фронт движется в нашу сторону. Чем можно пожертвовать? Безусловно, НАТО. Всё равно нас туда не берут. Можем пожертвовать НАТО, можем смягчить гуманитарную политику. То есть перенести упор с дерусификации, деимпериализации, декоммунизации на украинизацию. То есть «делай своё», – делился рецептом «хитрости» Друзенко.
По его мнению, следует брать пример с Азербайджана, который не идя на открытую конфронтацию с Москвой, успешно проводил самостийную линию.
«Там есть свои проблемы, но они достигли результата лучшего, чем мы без такой показательной, вызывающей конфронтации не только с Россией, а с русской культурой, которая, как любая имперская культура, творилась многими нациями. …Эти вещи обсуждаются. То есть, есть вещи, за которые нужно воевать – или умереть, или выиграть. Но есть пространство и для компромисса», – внезапно «прозрел» подонок.
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