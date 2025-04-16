Нацист, издевавшийся над российскими солдатами: Надо остановить ВС РФ, пообещаем отказ от НАТО!

Вадим Москаленко.  
16.04.2025 08:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 351
 
Дзен, Нацизм, Политика, Украина


Российская армия продолжает наступление, Киеву нужна передышка – надо пообещать отказ от НАТО и смягчение гуманитарной политики.

Об этом на канале «UkrLife» заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия продолжает наступление, Киеву нужна передышка – надо пообещать отказ от НАТО и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Понятно, отдавать не оккупированные территории на сегодня неприемлемо. Но остановиться более-менее по линии реального фронта – это тот вариант, который Украине выгоднее. В конце концов, фронт движется в нашу сторону. Чем можно пожертвовать? Безусловно, НАТО. Всё равно нас туда не берут. Можем пожертвовать НАТО, можем смягчить гуманитарную политику. То есть перенести упор с дерусификации, деимпериализации, декоммунизации на украинизацию. То есть «делай своё», – делился рецептом «хитрости» Друзенко.

По его мнению, следует брать пример с Азербайджана, который не идя на открытую конфронтацию с Москвой, успешно проводил самостийную линию.

«Там есть свои проблемы, но они достигли результата лучшего, чем мы без такой показательной, вызывающей конфронтации не только с Россией, а с русской культурой, которая, как любая имперская культура, творилась многими нациями. …Эти вещи обсуждаются. То есть, есть вещи, за которые нужно воевать – или умереть, или выиграть. Но есть пространство и для компромисса», – внезапно «прозрел» подонок.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить