В странах ЕС должна быть запрещена деятельность политиков, которые призывают к налаживанию отношений с Россией.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший командир запрещённого в РФ «Азова», а ныне замком 3-й ОШБ подполковник ВСУ Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Заговорили о бесполётной зоне, Румыния отвергла идею, боясь конфронтации. Насколько эта идея может стать реальностью?» – спросила ведущая.

«Может, если целый ряд европейских стран перестанут играться с пророссийскими политиками, которые активно работают в этих государствах. Любая пророссийская риторика вообще должна быть запрещена, потому что она несёт непосредственную угрозу существованию этих стран», – сказал Жорин.