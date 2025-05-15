Нацист Билецкий: Верю, границы 1991 года не за горами – через сто лет
Главная задача Украины на данный момент – остановить продвижение ВС РФ, чтобы вступить в переговоры, не теряя одновременно территории.
Об этом в интервью киевскому военному пропагандисту Юрию Бутусову заявил основатель запрещенного в РФ «Азова», а ныне командир формирующейся в корпус 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я к тому, что Россия нормально так подвыдохлась. Если Украина хочет твёрдое перемирие, то мы должны её остановить, и это уже будет тот момент, когда нам ни Запад, ни Восток не смогут навязывать откровенно кабально-унизительные условия. Будет понятно, что с нами надо договариваться и т.д.
Я не собираюсь здесь и сейчас кричать про границы 1991 года и т.д. Я в них верю, придёт исторический момент, он будет не за горами, когда в России начнутся её собственные проблемы, и мы вернём. Но не сегодня», – рассуждал Билецкий.
«Сегодня наша задача не допустить потери населённых пунктов, территорий, полностью остановить противника, перейти к стратегической обороне. Сил для этого у Украины предостаточно. Подвысить эффективность, КПД подразделений, поменяйте некоторые подходы к подготовке личного состава, планированию.
Немного повысить эффективность, и мы их остановим. Остановим – сможем сесть за стол переговоров с достойной позицией, которая даст нормальный мир, который тоже надо будет беречь. Сильная армия, правильная армия – это для нас условие выживания на ближайшие сто лет, а ни в коем случае не требование момента», – разглагольствовал нацист.
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