Нацист Билецкий: Верю, границы 1991 года не за горами – через сто лет

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Главная задача Украины на данный момент – остановить продвижение ВС РФ, чтобы вступить в переговоры, не теряя одновременно территории.

Об этом в интервью киевскому военному пропагандисту Юрию Бутусову заявил основатель запрещенного в РФ «Азова», а ныне командир формирующейся в корпус 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я к тому, что Россия нормально так подвыдохлась. Если Украина хочет твёрдое перемирие, то мы должны её остановить, и это уже будет тот момент, когда нам ни Запад, ни Восток не смогут навязывать откровенно кабально-унизительные условия. Будет понятно, что с нами надо договариваться и т.д. Я не собираюсь здесь и сейчас кричать про границы 1991 года и т.д. Я в них верю, придёт исторический момент, он будет не за горами, когда в России начнутся её собственные проблемы, и мы вернём. Но не сегодня», – рассуждал Билецкий.