Началась борьба за право представлять Украину на переговорах с Россией

Анатолий Лапин.  
29.01.2025 12:17
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия


Украинская власть не успевает за изменением мировых политических процессов.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть не успевает за изменением мировых политических процессов. Об этом в эфире видеоблога...

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«Сейчас идёт борьба за право вести переговоры от имени Украины. Арахамия на инаугурации в Белом доме. В ротонде занял своё почётное место. И, знаете, у нас стало модно публиковать пиар в виде сливов: «Тимошенко заметили там-то. Арахамия занял почетное место». Хотя, скорее всего, за этими публикациями стоят как раз указанные фигуры, они обеспечивают соответствующие сливы. Арахамия, который, напомню, раньше возглавлял переговорную группу, потом заявил, что Борис Джонсон не дал заключить мир. Тут Буданов, у которого есть свои американские контакты. Более того, Буданов, который, напомню, владеет где-то вторым рейтингом доверия по многочисленным социологическим опросам в стране, тоже говорит, надо переговоры, иначе могут начаться тяжелые процессы.

Тут хочу вам напомнить Залужного, который в своих публикациях неоднократно писал, что длинную войну Украина навряд ли выиграет с Россией, потому что в длинных войнах Украина традиционно не достигает успеха. Помните его публикации? Идет борьба за право принимать участие в переговорах на фоне того, что официальная власть не успевает за изменением политической ситуации».

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