НАБУшник, установивший прослушку в квартире дружбана Зеленского, рассказал о его связи с диктатором

Бежавший с Украины близкий бизнес-партнер Владимира Зеленского Тимур Миндич не был главным в масштабной коррупционной схеме, дело о которой расследуется сейчас НАБУ.

Об этом в интервью порталу «Суспильнэ» сообщил глава управления детективов Национального антикоррупционного бюро Руслан Магамедрасулов, который руководил операцией по установке прослушки в квартире Миндича.

Когда стало известно о «пленках», Магамедрасулова арестовала СБУ (подчиняется Зеленскому) и вместе с отцом-пенсионером отправили в СИЗО по сшитому делу о «поддержке государства-агрессора и причинения вреда Украине».

«На сегодняшний день я еще не могу раскрыть все подробности своего участия, поскольку досудебное расследование продолжается и продолжается документирование причастных лиц. Могу сказать только, что я занимался тем, чтобы установить необходимую технику в нужных местах и ​​мои коллеги могли зафиксировать всех фигурантов схемы в рамках спецоперации «Мидас», – говорит Магамедрасулов.

По его словам, «все концы в этих расследованиях вели к довольно узкому кругу лиц».

«По моей информации, «Карлсон» (Миндич – ред.) выполнял функцию топ-менеджера и не был главным бенефициаром», – отмечает Магамедрасулов.

Он рассказал о связях Миндича с Зеленским.