Серийные номера изъятых НАБУ у соратников Владимира Зеленского долларов подтверждают, что эти деньги передавались налом и сразу же были разворованы.

Об этом в эфире видеоблога «Политэксперт» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это серийные банковские номера американских банков – Атланта, Канзас-сити. То есть они даже не перепаковали. Это означает, что эти деньги в Украину ввезены кэшем. Недавно американские политики заявляли, что в начале войны передавали деньги кэшем. Они, даже не распаковываясь, попали в лапы коррупционеров», – отметил политолог.

Он напомнил, что ключевой донор восстановления энергетической системы Украины – агентство USAID, а выглядят деньги на снимках НАБУ как «привезеные прямо-прямо из США».

«И, конечно, доказать, что это просто ввезённый в Украину кэш будет очень сложно. Все в этом будут видеть высокую коррупцию. Сотрудники НАБУ это прекрасно понимали. Вот для чего они такое фото делали? Это передача сигнала – пас американской администрации», – резюмировал Бортник.

Напомним, что USAID – это структура глобалистов, с которыми воюет Трамп. После избрания его президентом агентство обвинили в нецелевых тратах и закрыли.