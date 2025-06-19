Набиуллина срезала российский автопром на взлете

Елена Острякова.  
19.06.2025 18:43
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Транспорт, Финансы, Экономика


Продажи автомобилей «АвтоВАЗ» в этом году снизились более, чем на 30% из-за высокой ключевой ставки, введенной ЦБ.

Об этом вице-президент АО «АвтоВАЗ» Сергей Громак заявил сегодня на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Продажи автомобилей «АвтоВАЗ» в этом году снизились более, чем на 30% из-за высокой ключевой...

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«В прошлом году «АвтоВаз» произвел и продал более полумиллиона автомобилей. Рост был просто фантастический. Мы в 2022 году произвели 220 тыс автомобилей, в 2023 – 370 тыс. Это касается всего российского машиностроения. Мы действительно сплотились и преодолели санкции, показали, что нам никакое внешнее воздействие не страшно. А в этом году «атлант» сильно ссутулился. На плечи ему давит высокая ключевая ставка», – сказал Громак.

По его словам многие российские предприятия автопрома упали еще сильнее, потому что 60-70% автомобилей в России продавалось в кредит, который сейчас стал невыгоден.

На ПМЭФ «АвтоВАЗ» представил свой первый кроссовер Lada Azimut, который будет запущен в серийное производство в 2026 году. Громак подчеркнул, что был представлен «не пластиковый прототип, а реальный автомобиль, собранный на конвейере – современный динамичный кроссровер для продвинутой аудитории».

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