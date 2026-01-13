На Западе совершенно не понимают Путина! – иноагент Венедиктов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Путин добивается, чтобы Запад признал Россию равноправным партнером.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире латвийского видеоблога «И грянул Грэм» заявил экс-руководитель либеральной радиостанции-иноагента «Эхо Москвы» иноагент Алексей Венедиктов.

Он говорит, что призом для Владимира Путина станет раздел мира на сферы влияния по Ялтинско-Потсдамской системе.

«Приз – это признание Путина в качестве равноправного партнёра, прежде всего (со стороны) США. Каким ещё? Китайцы признают? Признают. Индусы признают? Признают. Бразильцы признают? Признают. Африка признаёт? Признаёт. Кто не признаёт? ЕС. Ну подождём. Вот что для Путина приз, понимаете?», – рассуждал либерал.

Он считает, что захват американцами танкера, который шел под флагом РФ, для Москвы вообще мелочь.

«Да и ради бога, да радуйся, получи. Надо же Путина понимать. Не себя ставить на место Путина, а Путина ставить на своё место, чтобы его понять. Если вы хотите понять, как будет дальше развиваться», – добавил иноагент.

По его словам, даже новые захваты танкеров ни на что не повлияют.