Чтобы избежать ответственности за разворовывание средств, выделенных на защиту электростанций, Зеленский и его подельники репрессируют критиков власти.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Рады от партии «соросят» «Голос» Ярослав Железняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наша власть имеет в своём составе несколько персонажей, которые провалили подготовку критических энергетических объектов . Им нужно или признаться, что провалились, или с частью Офиса президента имитировать бурную деятельность, и наказание предшественников», – сказал депутат.

Он подчеркнул, что для этого Зеленский и его подельники заводят уголовные дела против критиков.

«Своими политическими делами руководство даёт сигнал всем остальным, что если вы критикуете власть, то за вами обязательно придут. Мне это напоминает события в СССР сто лет назад.

И мне кажется, что мы точно не хотели бы не хотели во время войны с Россией получить здесь такую маленькую Россию. Но действия правоохранителей, особенно ГБР, на котором клейма негде ставить – это чисто политическая месть», – скулил «соросенок».