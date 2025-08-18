На Украине вновь горят объекты Азербайджана

Игорь Шкапа.  
18.08.2025 08:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1628
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российские ударные беспилотники с вечера вчерашнего дня наносили ударили по подконтрольным киевскому режиму территориям.

Украинская сторона традиционно акцентирует внимание на пострадавших гражданских объектах, умалчивая о прилетах по целям иного рода.

Российские ударные беспилотники с вечера вчерашнего дня наносили ударили по подконтрольным киевскому режиму территориям....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Харьковский мэр Игорь Терехов сообщил, что Индустриальный район города атаковали и дроны, и ракеты и пишет, что пострадали жилые дома, в результате чего погибло несколько человек.

Серьезный ущерб нанесен в районе Одессы, где зафиксированы пожары на объектах «Новой почты», которая используется для перевозки и складирования оружия.

Кроме того, в Одесской области горят терминалы азербайджанской компании SOCAR и поражена подстанция  «Усатово».

Известно, что ночью был прилет в Сумах.

О результатах пока неизвестно, но местные власти публикуют снимки большой воронки, как утверждается, от ракеты.

Кроме того, в Сумах сообщили о поражении некоего нежилого объекта.

Взрывы фиксировались в в Киевской и Черниговской областях. Командование Воздушных сил ВСУ информирует, что, кроме дронов, в прифронтовых регионах ВС РФ задействовали и управляемые авиабомбы.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить