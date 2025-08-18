На Украине вновь горят объекты Азербайджана
Российские ударные беспилотники с вечера вчерашнего дня наносили ударили по подконтрольным киевскому режиму территориям.
Украинская сторона традиционно акцентирует внимание на пострадавших гражданских объектах, умалчивая о прилетах по целям иного рода.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Харьковский мэр Игорь Терехов сообщил, что Индустриальный район города атаковали и дроны, и ракеты и пишет, что пострадали жилые дома, в результате чего погибло несколько человек.
Серьезный ущерб нанесен в районе Одессы, где зафиксированы пожары на объектах «Новой почты», которая используется для перевозки и складирования оружия.
Кроме того, в Одесской области горят терминалы азербайджанской компании SOCAR и поражена подстанция «Усатово».
Известно, что ночью был прилет в Сумах.
О результатах пока неизвестно, но местные власти публикуют снимки большой воронки, как утверждается, от ракеты.
Кроме того, в Сумах сообщили о поражении некоего нежилого объекта.
Взрывы фиксировались в в Киевской и Черниговской областях. Командование Воздушных сил ВСУ информирует, что, кроме дронов, в прифронтовых регионах ВС РФ задействовали и управляемые авиабомбы.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: