Российские ударные беспилотники с вечера вчерашнего дня наносили ударили по подконтрольным киевскому режиму территориям.

Украинская сторона традиционно акцентирует внимание на пострадавших гражданских объектах, умалчивая о прилетах по целям иного рода.

Харьковский мэр Игорь Терехов сообщил, что Индустриальный район города атаковали и дроны, и ракеты и пишет, что пострадали жилые дома, в результате чего погибло несколько человек.

Серьезный ущерб нанесен в районе Одессы, где зафиксированы пожары на объектах «Новой почты», которая используется для перевозки и складирования оружия.

Кроме того, в Одесской области горят терминалы азербайджанской компании SOCAR и поражена подстанция «Усатово».

Известно, что ночью был прилет в Сумах.

О результатах пока неизвестно, но местные власти публикуют снимки большой воронки, как утверждается, от ракеты.

Кроме того, в Сумах сообщили о поражении некоего нежилого объекта.

Взрывы фиксировались в в Киевской и Черниговской областях. Командование Воздушных сил ВСУ информирует, что, кроме дронов, в прифронтовых регионах ВС РФ задействовали и управляемые авиабомбы.