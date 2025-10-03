На Украине угрожают обесточить Крым и жалеют, что не могут дотянуться до Патриарших прудов

Украина должна добиваться того, чтобы Москва в полной мере ощутила на себе войну.

Об этом в эфире «Днепр ТВ» завил военный аналитик, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы заходим в сезон взаимных ударов. Я думаю, что Украина не останется в стороне и попытается нанести свои удары по Белгородской, Брянской, Курской областях, Ростову, Таганрогу. Конечно, оккупированный Крым, чтобы его обесточить», – сказал Ступак.

При этом он сожалеет, что пока все обходится без последствий для Москвы.

«Пока на Красной площади, на Патриарших прудах продается кофе, лавандовый фраппе, пока там пончики продаются – все классно. Как только начнутся проблемы в Москве, тогда действительно начнут говорить: «А зачем, а за что нас?».

Ну, до Москвы давайте будем откровенными, дотянуться можно, но очень сложно, потому что систем противовоздушной обороны там в десятки раз больше, чем в любом другом рядовом регионе Российской Федерации», – сокрушается Ступак.