На Украине требуют крови Латыниной и Дудя

Вадим Москаленко.  
25.07.2025 09:53
  (Мск) , Киев
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Дзен, Иноагенты, Либералы, Россия, Украина


Бежавшие на Запад либералы-иноагенты в последнее время начинают озвучивать «кремлевские нарративы».

Об этом заявил меджлисовский пропагандист, бежавший из РФ русофоб-экстремист Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бежавшие на Запад либералы-иноагенты в последнее время начинают озвучивать «кремлевские нарративы». Об этом заявил меджлисовский пропагандист,...

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«Это забота украинских спецслужб – информировать западные страны о том, что это агентура, требовать их экстрадиции, нужно осложнять их жизнь. И не только санкциями украинскими, надо на них рассылать кейсы по всем разведкам. Внешняя разведка, СБУ, не знаю где, составьте эти кейсы, переведите на языки, пусть читают, бомбите их этими сообщениями. Сейчас кажется, что они не выдадут, но со временем это сработает.

Это внешний враг, который очень вредит, прямо сейчас российские нарративы всюду разносит. А ещё они там как беженцы получают помощь, документы получают, легализацию! Хотя бы по ним мы можем дать кейсы, что они не беженцы, а беглецы, что нарушили закон, незаконно выехали, чтобы их там не считали несчастными украинскими беженцами», – истерит Муждабаев.

Он посетовал, что медийное влияние таких людей гораздо сильнее, чем кажется, указав на недавнее интервью экс-посла США Макфола иноагенту Дудю.

«Их нужно ставить на место, им нужно затыкать рты. И делать это должен не посол Макфол. Посмотрите на этих Латыниных, с которой Подоляк общался год или два. Как можно? Очевидная ФСБшница. Дудь тоже. И все их виляния хвостом, розовые метания, внезапные наезды в пользу западных политиков против проукраинских политиков – они неслучайны.

Их всех нужно нумеровать, вносить в «Миротворец». Но этого мало. Нужны реальные государственные кейсы с печатями и подписями. Мы должны не ждать создания украинского Моссада, а преследовать их каждый день, чтобы они знали, что Украина помнит про них. Что никаких латыниных, шариев, дудей, серебрянских не забудет», – потребовал крови русофоб.

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