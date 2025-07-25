Бежавшие на Запад либералы-иноагенты в последнее время начинают озвучивать «кремлевские нарративы».

Об этом заявил меджлисовский пропагандист, бежавший из РФ русофоб-экстремист Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это забота украинских спецслужб – информировать западные страны о том, что это агентура, требовать их экстрадиции, нужно осложнять их жизнь. И не только санкциями украинскими, надо на них рассылать кейсы по всем разведкам. Внешняя разведка, СБУ, не знаю где, составьте эти кейсы, переведите на языки, пусть читают, бомбите их этими сообщениями. Сейчас кажется, что они не выдадут, но со временем это сработает.

Это внешний враг, который очень вредит, прямо сейчас российские нарративы всюду разносит. А ещё они там как беженцы получают помощь, документы получают, легализацию! Хотя бы по ним мы можем дать кейсы, что они не беженцы, а беглецы, что нарушили закон, незаконно выехали, чтобы их там не считали несчастными украинскими беженцами», – истерит Муждабаев.