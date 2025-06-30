Родственникам погибших ВСУшников, чьи тела были возвращены Россией, отказывают в денежных выплатах под надуманными предлогами.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас предложение было – заморозить на три дня, чтобы была возможность собрать тела погибших. Почему Украина на это не соглашается?», – спросила ведущая.

Там уже пошли отказы от выплат, потому что «не установлено, при каких обстоятельствах кто погиб» . Там чего только нет», – сказал Трухан.

«Ты смотри на то шоу, которое вот с передачи 6 с небольшим тысяч тел они там творят. Они там военные билеты подкладывают в неопознанные останки, сказки разные рассказывают, что там одного по разным мешкам.

Он подчеркнул, что собирать новые тела им совершенно не выгодно.

«Попытки поиграться с денежным довольствием умерших, погибших и так далее, они всегда есть. Просто там, где они пресекаются, там они очень быстро останавливаются, эти попытки, и там всё в норме. Там, где жёстко следят за личным составом, за потери, за то, чтобы возвращать погибших, как у нас.

А у них же вот эта вся история, когда там записаны пропавшие без вести, когда погибшие люди, военнослужащие, очень долго считаются непогибшими. Там где-нибудь у комбата, что он там держит какой-нибудь опорник в населёнке, который давно занят уже российскими войсками. Это у них стандартная вещь. Им не нужна возня вот с этими погибшими. У них там скандалы на эту тему бывают.

А жёсткое у них одно – вытаскивать наёмников, а если не вытаскивать, то портить трупы. А все остальное – им это не надо просто», – подытожил он.