На Украине собрались переименовать Хабаровский край и отдать его японцам

Украине следует объявить российский Дальний Восток своими этническими землями.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил львовский военно-политический эксперт Андрей Андрейкив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стоит проводить и научные конференции, обмениваться со специалистами, привлекать сюда иностранцев. Потому что, когда Нарышкин обращается ко всяким там ученым, пророссийским, и говорит «Дайте нам научную аргументацию, академическую, почему Украину нужно делить, согласно исторического формата», почему мы не делаем то же самое?

Кстати, у нас кто-то знает, что Хабаровский край называется Подкитайская Украина, что казаки были там? Давайте закинем и мы такое, будем голосовать за Хабаровский край, который потом можем передать японцам. Уже должны быть нестандартные шаги, потому что это – время нестандартных идей, действий, и мы должны выйти за формат дипломатии, потому что россияне тоже за ее формат вышли», – заявил Андрейкив.