На Украине обвинили Google в причастности к ударам по энергетике 

17.11.2025 18:49
Для ударов по Украине ВС РФ используют сервисы Google.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире телеканала «Прямой» завил глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

«К сожалению, в Украине есть проблема, что на Google-картах можно увидеть все. И здесь вот яркий кейс. Мы с вами обсуждали Google-карту моего родного Купянска и там видно, как москали во время оккупации разбирают мою солнечную электростанцию, снимают панели и это все видно.

К большому сожалению, объекты энергетики очень сегодня видны на всех Google-картах. К большому сожалению, видно, на каких объектах построена защита, на каких не построена. И к большому сожалению, очень видно, какой уровень этой защиты», – сокрушается укро-эксперт.

По его словам, в этой ситуации русским «не надо ждунов, запускать спутники или дроны».

«Открываем карту и смотрим: на ней полностью все наши объекты энергетики. И, к большому сожалению, если открыть там пару ТЭС, мы даже увидим, где попали, как попали», – отметил Игнатьев.

Ведущий согласился, добавив, что во время одного из обстрелов на Украине работали веб-камеры, показывающие объекты атаки.

«Четвертый год войны – и можно просто со смартфона, как говорится, очередную атаку приготовить», – возмущается хозяин эфира.

