На Украине обнародован манифест продолжения вечной гражданской войны

Игорь Шкапа.  
03.12.2025 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 925
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Так называемая национал-патриотическая элита Украины закладывает фундамент для будущей гражданской войны.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил киевский политический философ Сергей Дацюк.

К такому выводу он пришел после публикации на днях манифеста, который подписали ряд украинских деятелей, среди которых действующие политики, ректоры вузов, ряда грантоедских организаций и так далее.

Авторы вроде бы выступают за мир, но, по сути, провоцируют страну на продолжение войны.

«Но категорически недопустимыми красными линиями являются уступки, которые ведут к дальнейшей потере суверенитета: ограничение Сил обороны по численности, вооружению и т.д., а также возвращение в Украину российских политических, культурных, религиозных и медийных организаций, что будет означать продолжение войны другими средствами», – говорится в манифесте.

Дацюк убежден, что документ фактически направлен на раскол Украины.

«Фактически это манифест против революции достоинства как таковой. И мы находимся с вами внутри проекта подготовки гражданской войны», – считает гость эфира.

По его словам, в случае реализации целей манифеста гражданский конфликт неизбежен, хотят ли этого его авторы или нет.

«Когда вы делаете ставку на часть Украины, когда вы говорите о том, что часть украинцев остается неправильной, что против этой части будет идти вечная антирусская война, будь она внешней или внутренней, это подготовка к гражданской войне. Я должен это сказать прямо, открыто, без каких-либо там обобщений или абстракций», – подчеркнул философ.

Он добавил, что эта гражданская война коснется «нас всех» и не изменит мнение значительной части украинцев, как этого хотят национал-патриоты.

«Она приведет просто к уменьшению количества, еще большего уменьшения численности населения, потому что люди не будут выступать против, они просто уедут из страны. Фактически мы будем иметь момент Спарты. Страна останется без граждан или без достаточного количества граждан, которые способны будут вести войну против России», – резюмировал Дацюк.

