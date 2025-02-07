На Украине назревает вспышка шпиономании

Вадим Москаленко.  
07.02.2025 10:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Спецслужбы, Украина


Череда нападений на сотрудников ТЦК может вызвать на Украине вспышку шпиономании с множеством невинных жертв.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Череда нападений на сотрудников ТЦК может вызвать на Украине вспышку шпиономании с множеством невинных...

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«Если впадать в истерику, в поиск массово каких-то резидентов – это вместо решения проблемы. Организовать кампанейщину. А чем она опасна в нынешних обстоятельствах? В условиях кампанейщины есть опасность запуска так называемых тотальных механизмов.

То есть, когда не только выявляется источник беды, какая-то резидентура связана с какой-то операцией, но когда под эту сурдинку начинает разворачиваться кампанейщина, в которой сводятся счеты, в которой достигаются корыстные цели, в которых преследуются неповинные, невиновные и так далее», – сказал Ермолаев.

«Поэтому кампанейщина в условиях войны – это опаснейшее дело. Здесь правильнее было бы настроить без шума и пыли работу органов безопасности. А если уж не удалось упредить, то правильно и без общественной истерики упразднить эту проблему», – добавил политолог.

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