На Украине назревает вспышка шпиономании

Череда нападений на сотрудников ТЦК может вызвать на Украине вспышку шпиономании с множеством невинных жертв.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если впадать в истерику, в поиск массово каких-то резидентов – это вместо решения проблемы. Организовать кампанейщину. А чем она опасна в нынешних обстоятельствах? В условиях кампанейщины есть опасность запуска так называемых тотальных механизмов.

То есть, когда не только выявляется источник беды, какая-то резидентура связана с какой-то операцией, но когда под эту сурдинку начинает разворачиваться кампанейщина, в которой сводятся счеты, в которой достигаются корыстные цели, в которых преследуются неповинные, невиновные и так далее», – сказал Ермолаев.