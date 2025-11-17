На Украине хвастаются перед США: У нас проходят подготовку банды наркоторговцев
Банды в Бразилии, недавно оказавшие вооруженные сопротивление с помощью дронов силовикам в Рио-де-Жанейро, получили боевой опыт на Украине.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога экс-представителя НАТО в России Гарри Табаха сообщил бывший руководитель райуправления полиции Киева, а ныне офицер ВСУ Денис Ярославский.
«Недавнее событие в Рио-де-Жанейро, когда бразильцы, бразильские ополченцы или как их назвать, устроили войну с армией. Армия Рио-де-Жанейро не могла их победить, а там было почти 50 человек, всего лишь 50 человек. Но эти 50 человек, давайте так скажем, условно, прошли украино-российскую войну, прошли опыт боевых действий», – сказал украинский офицер.
Заметим, что речь идет об операции бразильских силовиков против наркобанд, представителей которых ВСУшник и называет «ополченцами». По его словам, боевики готовились на протяжении двух месяцев.
«Они подготовили ретрансляторы для своих беспилотных систем, управляли ими дистанционно. И армия Рио-де-Жанейро не смогла погасить этот конфликт, потому что она не смогла даже их найти. А это всего лишь 50 человек, прошедших боевой опыт в украино-российской войне. А теперь представьте: их будет 10 тысяч человек. Ни одна из стран не готова будет справиться с такой диверсией. Надо уже об этом думать. И мы готовы помочь США здесь в этом», – заявил Ярославский.
