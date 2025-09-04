На Украине хвалятся, что навязали Европе тотально русофобский принцип ликвидации СМИ

Игорь Шкапа.  
04.09.2025 19:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 182
 
Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, СМИ, Украина


Европа перенимает украинский опыт в деле закрытия российских СМИ, невзирая на их идеологический и политический окрас.

Об этом в эфире телеканала «Вита» заявил представитель Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию в Винницкой области Вадим Мазурик, скопом записавший в «пропагандисты» все работавшие на территории ЕС российские медиа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Еще до недавнего времени, когда мы приезжали в Европу, мы могли наблюдать огромное количество разнообразных пропагандистских медиа страны агрессора, которые там работали. Они не говорили: «Мы – пропагандисты». Они, конечно, маскировались под понятие свобода слова и соответствующим образом европейцы, как преданные демократии люди, к этому соответственно и относились – люди должны иметь разные точки зрения», – рассуждал укро-чиновник.

По его словам, для российских СМИ в Европе был рай, поскольку пропагандистам можно было какие-либо нарративы протаскивать, но повлиял на них «кейс украинской информационной борьбы».

«Во-первых, коллеги-европейцы в значительной степени немалое количество этих пропагандистских медиа просто позакрывали», – рассказал он.

Пытаясь оправдать откровенную цензуру, укро-свидомый добавил, что европейцы якобы осознали, что ошибались, после чего стали считать российскую журналистику пропагандой.

«Украинский кейс, по-моему, был определяющий в данной ситуации», – считает Мазурик.

