Даже если предположить, что российская экономика вдруг обрушится в один момент, ВС РФ не потеряют возможность вести наступление.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире телеканала «Днепр ТВ» заявил экс-полковник ВВС Украины Роман Свитан, арестованный в 2014-м спецслужбами ДНР за причастность к организации диверсий в Донецке и вернувшийся домой по обмену.

«Операция 2025 года у россиян полностью подготовлена, все те силы, средства, которые для неё нужны, уже на складах, они расходуются с определённой последовательностью. И даже если завтра ляжет вся российская энергетика, вся российская экономика и выключатся все НПЗ, российская армия будет еще как минимум несколько месяцев двигаться. Армейские запасы, стратегические запасы дают возможность армии продвигаться», – сказал полковник.

Он считает, что нужно продолжать удары по объектам российской экономики, эффект от которых, по его словам, РФ почувствует в следующем году.