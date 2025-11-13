На Украине анонсировали удары по российской металлургии

Даже если предположить, что российская экономика вдруг обрушится в один момент, ВС РФ не потеряют возможность вести наступление.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора»,  об этом в эфире телеканала «Днепр ТВ» заявил экс-полковник ВВС Украины Роман Свитан, арестованный в 2014-м спецслужбами ДНР за причастность к организации диверсий в Донецке и вернувшийся домой по обмену.

«Операция 2025 года у россиян полностью подготовлена, все те силы, средства, которые для неё нужны, уже на складах, они расходуются с определённой последовательностью. И даже если завтра ляжет вся российская энергетика, вся российская экономика и выключатся все НПЗ, российская армия будет еще как минимум несколько месяцев двигаться. Армейские запасы, стратегические запасы дают возможность армии продвигаться», – сказал полковник.

Он считает, что нужно продолжать удары по объектам российской экономики, эффект от которых, по его словам, РФ почувствует в следующем году.

«Сейчас удары идут не только по российской нефтянке, идут удары по нефтехиму, по газопереработке, по энергетике российской. Ждём ударов по металлургии. Очень важно, потому что это тоже один из механизмов реализации той же газовой позиции, потому что некоторые металлургические комбинаты работают, в том числе, и на газе, и дают достаточное количество валюты в российскую казну. Поэтому следующий удар, скорее всего, будет по металлургии, посмотрим в ближайшее время», – заявил Свитан.

