На Трампа надежды нет. Америка обязательно рухнет – Матвейчев
Крыму не стоит ждать послабления санкций или признания частью России после смены власти в США
Об этом, «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы, зампред комитета по информационной политике Олег Матвейчев.
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По его словам, при любой американской администрации давление на Россию продолжится.
«Дональду Трампу нет никакого смысла делать России подарки в виде признания Крыма и снятия санкций. Трамп воюет с Китаем, а Россия – союзник Китая, зачем ему делать нам лучше?», – отмечает политик.
Он убежден, что пока США не рухнут, никаких санкций против России никто не отменит.
«Но есть и хорошая новость – Америка рухнет обязательно», – считает Матвейчев.
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