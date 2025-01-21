На Трампа надежды нет. Америка обязательно рухнет – Матвейчев

Анатолий Лапин.  
21.01.2025 14:42
  (Мск) , Москва
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Дзен, Крым, Политика, Россия, Санкции


Крыму не стоит ждать послабления санкций или признания частью России после смены власти в США

Об этом, «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы, зампред комитета по информационной политике Олег Матвейчев.

Крыму не стоит ждать послабления санкций или признания частью России после смены власти в...

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По его словам, при любой американской администрации давление на Россию продолжится.

«Дональду Трампу нет никакого смысла делать России подарки в виде признания Крыма и снятия санкций. Трамп воюет с Китаем, а Россия – союзник Китая, зачем ему делать нам лучше?», – отмечает политик.

Он убежден, что пока США не рухнут, никаких санкций против России никто не отменит.

«Но есть и хорошая новость – Америка рухнет обязательно», – считает Матвейчев.

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