На Трампа надежды нет. Америка обязательно рухнет – Матвейчев

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Крыму не стоит ждать послабления санкций или признания частью России после смены власти в США

Об этом, «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы, зампред комитета по информационной политике Олег Матвейчев.

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По его словам, при любой американской администрации давление на Россию продолжится.

«Дональду Трампу нет никакого смысла делать России подарки в виде признания Крыма и снятия санкций. Трамп воюет с Китаем, а Россия – союзник Китая, зачем ему делать нам лучше?», – отмечает политик.

Он убежден, что пока США не рухнут, никаких санкций против России никто не отменит.