На танкерах «теневого» флота должна появиться охрана ЧВК без российского флага
Ответом на пиратские действиями Запада в отношении судов «теневого флота» должны быть зеркальные действия по охране танкеров. Для этого на борту нужно размещать бойцов ЧВК, готовых дать отпор при попытке абордажа.
Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если можно ворваться на судно на лодке спецназа, значит, лодку спецназа, вероятно, можно остановить около судна различными способами. От предупредительных выстрелов до использования дронов и так далее, не вижу здесь каких-то больших проблем.
На пиратство отвечают пиратством. Не нападают на те корабли, которые вооружены, на безоружные нападают. Если корабль идет в международных водах, там все документы в порядке, маршрут построен, – нет никакого повода для того, чтобы высаживаться куда-то, это судно перевозить, перегонять и так далее.
Поэтому надо создавать морские ЧВК для сопровождения судов и давать отпор.
Давать под российским флагом – более рискованно, чем давать отпор под пиратским. Поэтому давать отпор надо будет под пиратским флагом», – заявил Живов.
