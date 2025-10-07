На танкерах «теневого» флота должна появиться охрана ЧВК без российского флага

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ответом на пиратские действиями Запада в отношении судов «теневого флота» должны быть зеркальные действия по охране танкеров. Для этого на борту нужно размещать бойцов ЧВК, готовых дать отпор при попытке абордажа.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

