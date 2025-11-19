На радость Западу: Украиной правит коалиция воров и идиотов – поляк Кульпа
Западу выгодна существующая на Украине политическая система, благодаря ей страна оказывается под внешним управлением.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с покинувшей Украину телеведущей Натальей Влащенко заявил экс-заместитель госсекретаря в министерстве экономики Польши, отпетый русофоб Петр Кульпа.
Он напомнил, что после свержения Януковича в 2014-м страна вернулась к усилению полномочий парламента.
«Этот механизм делает Украину уязвимой, потому что Запад, вместо того, чтобы помочь Украине ликвидировать эту дисфункцию в 2014 году, принял решение, чтобы установить контроль внешний над Украиной, используя рычаги управления – такие, как НАБУ», – сказал Кульпа.
По его словам, такого рода органы используются Западом как крючки, на которые подвешиваются высшие эшелоны власти.
Он уверяет, что ранее эта система использовалась «коалицией московских предателей», а сейчас теми, кто ориентируется на Запад.
«Это воры, которые заинтересованы, чтобы воровать, чтобы была безответственность, и идиоты», – резюмировал Кульпа.
