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Вместо того, чтобы пытаться брать штурмом Покровск, российская армия, которая уже находится в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью, может направить свои силы именно туда.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещенного в РФ «Айдара», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Лапина, командованию ВСУ нужно срочно начать подготовку Днепропетровской области к обороне.