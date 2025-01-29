На Покровск не пойдут – на Днепропетровск пойдут! – боевик ВСУ о наступлении ВС РФ

Анатолий Лапин.  
29.01.2025 16:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 190
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Вместо того, чтобы пытаться брать штурмом Покровск, российская армия, которая уже находится в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью, может направить свои силы именно туда.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещенного в РФ «Айдара», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо того, чтобы пытаться брать штурмом Покровск, российская армия, которая уже находится в нескольких...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

По мнению Лапина, командованию ВСУ нужно срочно начать подготовку Днепропетровской области к обороне.

«Россияне уже полгода говорят, что идут на Покровск, мы говорим, что их встречаем в Покровске. Интересно, куда пойдут россияне. Пока что они в Покровск не идут, а идут в другие места – мы видим, что на некоторых участках осталось уже немного до Днепропетровской области.

Уже такие, как мы, говорят, что, слушайте, народ, вы там Днепропетровщину готовьте. Потому что, если россияне увидят, что Покровск – это слишком мощно для них, то они просто всем этим фронтом так и пойдут налево, на Днепропетровщину – зачем им штурмовать Покровск?

Да, конечно, оставлять нашу большую группировку у себя под боком они не будут, но мы тоже не имеем много резервов, чтобы вымахиваться на несколько фронтов», – рассуждал Лапин.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить