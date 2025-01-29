На Покровск не пойдут – на Днепропетровск пойдут! – боевик ВСУ о наступлении ВС РФ
Вместо того, чтобы пытаться брать штурмом Покровск, российская армия, которая уже находится в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью, может направить свои силы именно туда.
Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещенного в РФ «Айдара», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Лапина, командованию ВСУ нужно срочно начать подготовку Днепропетровской области к обороне.
«Россияне уже полгода говорят, что идут на Покровск, мы говорим, что их встречаем в Покровске. Интересно, куда пойдут россияне. Пока что они в Покровск не идут, а идут в другие места – мы видим, что на некоторых участках осталось уже немного до Днепропетровской области.
Уже такие, как мы, говорят, что, слушайте, народ, вы там Днепропетровщину готовьте. Потому что, если россияне увидят, что Покровск – это слишком мощно для них, то они просто всем этим фронтом так и пойдут налево, на Днепропетровщину – зачем им штурмовать Покровск?
Да, конечно, оставлять нашу большую группировку у себя под боком они не будут, но мы тоже не имеем много резервов, чтобы вымахиваться на несколько фронтов», – рассуждал Лапин.
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